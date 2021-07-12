Утвержден состав делегации Азербайджана на сессии Организации Объединенных Наций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжением о составе делегации, которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики на 80-й сессии Комитета по ликвида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжением о составе делегации, которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики на 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций.

Как передает Report, согласно распоряжению, делегация которая будет представлять Азербайджанскую Республику на презентации шестого периодического доклада Правительства Азербайджанской Республики по Конвенции "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин" Организации Объединенных Наций на предстоящей с 18 октября по 5 ноября 2021 года в городе Женева 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций, установлена в следующем составе:

руководитель делегации

председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

члены делегации

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель министра образования Азербайджанской Республики

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики

начальник Управления международного права и договоров Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики

начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Азербайджанской Республики

начальник Управления финансирования сфер социальной защиты, социального обеспечения и здравоохранения Министерства финансов Азербайджанской Республики.