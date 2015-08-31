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    Утвержден протокол между таможенными службами Азербайджана и России

    Государственному таможенному комитету поручено обеспечить осуществление положений протокола

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении протокола между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении ряда наименований товаров.

    Как сообщает Report, государственному таможенному комитету поручено обеспечить осуществление положений протокола, министерству иностранных дел - направить уведомление правительству РФ о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола.

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