Утвержден протокол между таможенными службами Азербайджана и России

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении протокола между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении ряда наименований товаров.

Как сообщает Report, государственному таможенному комитету поручено обеспечить осуществление положений протокола, министерству иностранных дел - направить уведомление правительству РФ о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола.