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Утвержден порядок выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов

Утвержден порядок выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов Утвержден порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности на продукты питания и корма.
Внутренняя политика
27 октября 2023 г. 13:53
Утвержден порядок выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов

Утвержден порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, страны-импортеры смогут запрашивать у Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сертификаты о безопасности импортируемого ими товара.

Данный сертификат, наряду с информацией о безопасности продукции, при соответствующем запросе также может содержать информацию о состоянии здоровья животного.

Сертификация будет проводиться через автоматизированную информационную систему агентства.

Для получения сертификата компания-экспортер должна обратиться в агентство с соответствующей заявкой.

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Версия на азербайджанском языке Qida və yem məhsullarına sağlamlıq sertifikatlarının verilməsi qaydası və forması təsdiqlənib

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