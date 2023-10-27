Утвержден порядок выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов

Утвержден порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, страны-импортеры смогут запрашивать у Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сертификаты о безопасности импортируемого ими товара.
Данный сертификат, наряду с информацией о безопасности продукции, при соответствующем запросе также может содержать информацию о состоянии здоровья животного.
Сертификация будет проводиться через автоматизированную информационную систему агентства.
Для получения сертификата компания-экспортер должна обратиться в агентство с соответствующей заявкой.