Утвержден порядок выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов

Утвержден порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности на продукты питания и корма.

Утвержден порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, страны-импортеры смогут запрашивать у Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сертификаты о безопасности импортируемого ими товара.

Данный сертификат, наряду с информацией о безопасности продукции, при соответствующем запросе также может содержать информацию о состоянии здоровья животного.

Сертификация будет проводиться через автоматизированную информационную систему агентства.

Для получения сертификата компания-экспортер должна обратиться в агентство с соответствующей заявкой.