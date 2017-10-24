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    Утвержден порядок ввоза в Азербайджан деревьев, цветов и травянистых растений

    Решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Порядок ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений".

    Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Этот документ определяет порядок ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений.

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