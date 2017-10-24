Утвержден порядок ввоза в Азербайджан деревьев, цветов и травянистых растений

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Порядок ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений".

Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Этот документ определяет порядок ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений.