Утвержден порядок ввоза в Азербайджан деревьев, цветов и травянистых растений

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Порядок ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений".
Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.
Этот документ определяет порядок ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений.
İlkin PirəliАвтор новости
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