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Утвержден порядок ведения реестра государственных служащих

Утвержден порядок ведения реестра государственных служащих Сведения о лицах, принятых на государственную службу, в том числе в качестве стажеров и с испытательным сроком, будут включены в реестр государственных служащих.
Внутренняя политика
17 мая 2025 г. 13:51
Утвержден порядок ведения реестра государственных служащих

Сведения о лицах, принятых на государственную службу, в том числе в качестве стажеров и с испытательным сроком, будут включены в реестр государственных служащих.

Как сообщает Report, это отражено в порядке ведения реестра государственных служащих.

Согласно правилам, информация об указанных лицах вносится в реестр соответствующим государственным органом (учреждением) в течение 5 рабочих дней.

Отмечается, что соответствие информации, внесенной в реестр, правовым актам, ее достоверность, полнота, правильность и своевременность внесения проверяются Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). При обнаружении несоответствий соответствующему государственному органу (учреждению) направляется уведомление.

Обмен информацией между соответствующим государственным органом (учреждением) и ГЭЦ осуществляется через информационный ресурс "Реестр государственных служащих".

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