Утвержден порядок подготовки итоговых протоколов о результатах голосования на муниципальных выборах

Утверждены порядок подготовки и количество итоговых протоколов избирательных комиссий о результатах голосования на муниципальных выборах.

Утверждены порядок подготовки и количество итоговых протоколов избирательных комиссий о результатах голосования на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, комиссия приняла решение о подготовке протоколов для окружных избирательных комиссий в соответствии с количеством муниципалитетов, в которые проводятся выборы, а для участковых избирательных комиссий - в соответствии с количеством избирательных участков, в которых организуется голосование.