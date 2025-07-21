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Утвержден порядок освобождения иностранных грузовиков от дорожного налога

Утвержден порядок освобождения иностранных грузовиков от дорожного налога Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение, утверждающее порядок освобождения от дорожного налога иностранных грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов.
Внутренняя политика
21 июля 2025 г. 12:20
Утвержден порядок освобождения иностранных грузовиков от дорожного налога

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение, утверждающее порядок освобождения от дорожного налога иностранных грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабмин.

Согласно документу, освобождение от уплаты налога применяется в случаях если грузы, доставленные по железной дороге, перегружаются на иностранные автотранспортные средства на определенных станциях Азербайджана и вывозятся через ближайший пункт пропуска для транзита в другое государство;

Также освобождение от уплаты налога распространяется на грузы, если они на иностранных грузовиках ввозятся из другого государства через пограничный пункт пропуска Азербайджана для доставки на ближайшую железнодорожную станцию.

При этом въезд таких транспортных средств на таможенную территорию - с грузом или без - подлежит обязательному декларированию в соответствии с Таможенным кодексом.

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Версия на азербайджанском языке Xarici dövlətlərin yük avtomobillərinin yol vergisindən azad olunması qaydası təsdiqlənib

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