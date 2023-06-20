Утвержден порядок контроля за правильностью расчета госпошлин и их перечислением в госбюджет

В Азербайджане утвержден порядок контроля за правильностью расчета государственной пошлины и ее перечислением в госбюджет. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. "Порядок осуществления контроля за

В Азербайджане утвержден порядок контроля за правильностью расчета государственных пошлин и их перечислением в госбюджет.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

"Порядок контроля за правильным начислением и своевременным перечислением государственной пошлины в государственный бюджет", утвержденный постановлением Кабинета министров №199, предусматривает проведение информационного обмена между ведомствами и организациями, взимающими государственную пошлину, по отчетности, представляемой по начислению и перечислению в государственный бюджет государственной пошлины за услуги и юридические действия, проверку, анализ, мониторинг правильности взимания и перечисления государственной пошлины в государственный бюджет в учреждениях и организациях, взимающих государственную пошлину.

Также определено распределение функций по контролю за правильным начислением и своевременным перечислением в госбюджет государственной пошлины за услуги и правовые действия ведомствами и организациями, взимающими государственную пошлину.