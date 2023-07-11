Утвержден порядок анализа рисков в сфере продбезопасности

Утвержден порядок анализа рисков в сфере продбезопасности.

Утвержден порядок анализа рисков в сфере продбезопасности.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядок анализа рисков в области продбезопасности разработан в соответствии со статьей 6.2 закона "О продбезопасности" и регулирует вопросы, связанные с анализом рисков, который состоит из этапов оценки и управления рисками по продуктам питания и кормам и информирования о рисках.

Основной целью анализа рисков, применяемых в области продбезопасности, является защита жизни и здоровья людей и животных от опасности, которую представляют продукты, путем:

- выявления рисков с точки зрения продбезопасности и принятия эффективных и действенных мер в этой области, а также информирования заинтересованных сторон о рисках и мерах, которые необходимо реализовать;

- усовершенствования технических нормативно-правовых актов за счет улучшения существующих показателей продбезопасности в целях обеспечения необходимого уровня санитарной защиты в области продбезопасности или определения новых показателей и новых мер регулирования.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья государственное регулирование в области продбезопасности основывается на принципе анализа рисков с использованием научных данных и стандартов, а также рекомендаций и правил, принятых международными организациями, членом которых является Азербайджанская Республика.