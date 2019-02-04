Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжением руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиза Мехтиева утвержден План мероприятий по проведению V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, в распоряжении соответствующим структурам даны поручения по выполнению работ, предусмотренных в Плане мероприятий.

Отметим, что V Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в этом году 2-3 мая.