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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжением руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиза Мехтиева утвержден План мероприятий по проведению V Всемирного форума по межкультурному диалогу.
Как сообщает Report, в распоряжении соответствующим структурам даны поручения по выполнению работ, предусмотренных в Плане мероприятий.
Отметим, что V Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в этом году 2-3 мая.
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