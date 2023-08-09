Утвержден перечень сырья и материалов, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории освобождается от НДС

Утвержден перечень машин, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по сферам экономической деятельности и товарной номенклатуре, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана освобождается от налога на доб

Утвержден перечень машин, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по сферам экономической деятельности и товарной номенклатуре, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенной пошлины.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года сроком на 10 лет, до 1 января 2033 года.