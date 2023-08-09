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Утвержден перечень сырья и материалов, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории освобождается от НДС

Утвержден перечень сырья и материалов, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории освобождается от НДС Утвержден перечень машин, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по сферам экономической деятельности и товарной номенклатуре, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана освобождается от налога на доб
Внутренняя политика
9 августа 2023 г. 15:51
Утвержден перечень сырья и материалов, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории освобождается от НДС

Утвержден перечень машин, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по сферам экономической деятельности и товарной номенклатуре, ввоз которых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенной пошлины.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года сроком на 10 лет, до 1 января 2033 года.

Со списком товаров и сырья можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə idxalı ƏDV-dən azad edilən xammal və materialların siyahısı təsdiqlənib

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