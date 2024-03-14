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Утвержден перечень сведений о водителях такси

Утвержден перечень сведений о водителях такси Утвержден "Перечень обезличенных данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе сведений о водителе в целях контроля за соблюдением водителем режимов работы и отдыха".
Внутренняя политика
14 марта 2024 г. 20:02
Утвержден перечень сведений о водителях такси

Утвержден "Перечень обезличенных данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе сведений о водителе в целях контроля за соблюдением водителем режимов работы и отдыха".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, операторы заказа такси будут передавать в информационную систему AYNA в режиме реального времени такие обезличенные данные, как статус заказа такси, дату и время в отношении каждого статуса заказа, тариф, стоимость проезда и способ оплаты проезда, расположение, маршрут и скорость легкового автомобиля такси и пр.


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Версия на азербайджанском языке Taksi sürücüsü barədə məlumatların siyahısı təsdiqlənib

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