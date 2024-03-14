Утвержден перечень сведений о водителях такси

Утвержден "Перечень обезличенных данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе сведений о водителе в целях контроля за соблюдением водителем режимов работы и отдыха".

Утвержден "Перечень обезличенных данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе сведений о водителе в целях контроля за соблюдением водителем режимов работы и отдыха".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, операторы заказа такси будут передавать в информационную систему AYNA в режиме реального времени такие обезличенные данные, как статус заказа такси, дату и время в отношении каждого статуса заказа, тариф, стоимость проезда и способ оплаты проезда, расположение, маршрут и скорость легкового автомобиля такси и пр.



