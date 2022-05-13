Утвержден перечень бумажной и книжной продукции, импорт которой освобожден от НДС

В Азербайджане утвержден перечень бумажной и книжной продукции, импорт которой освобожден от налога на добавочную стоимость (НДС).

В Азербайджане утвержден перечень бумажной и книжной продукции, импорт которой освобожден от налога на добавочную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, решением утвержден перечень печатных СМИ и книг, учебников, бумаги в виде рулонов или листов для производства (издания) данной продукции, импорт и реализация которых освобождаются от НДС.

В перечень входят:

- Газетная бумага в виде рулонов или листов;

- Немелованная бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей различного размера и веса;

- Бумага и картон для переплета книг;

- Газеты, журналы и другие периодические издания с иллюстрациями или без них, рекламными материалами или без них;

- Книжки-картинки, детские книжки для рисования или раскраски;

- Атласы в книжном формате, географические и гидрографические карты, включая настенные карты, топографические планы и все виды аналогичных карт.