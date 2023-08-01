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Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана

Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана.
Внутренняя политика
1 августа 2023 г. 13:16
Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана

Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, решение об этом было принято 1 августа на внеочередной сессии законодательного органа Автономной Республики.

На заседании был утвержден ”Внутренний устав Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" и новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

С новым составом количество депутатов в комитетах увеличено с 5 до 10. Упразднены 2 из 6 комитетов. Комитеты будут действовать постоянно.

На сессии также был утвержден порядок отстранения председателя Верховного Меджлиса от должности.

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