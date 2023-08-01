Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана

Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана.

Утвержден новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчывана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, решение об этом было принято 1 августа на внеочередной сессии законодательного органа Автономной Республики.

На заседании был утвержден ”Внутренний устав Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" и новый состав комитетов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

С новым составом количество депутатов в комитетах увеличено с 5 до 10. Упразднены 2 из 6 комитетов. Комитеты будут действовать постоянно.

На сессии также был утвержден порядок отстранения председателя Верховного Меджлиса от должности.