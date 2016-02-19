Утвержден новый состав Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при президенте АР.

Как сообщает "Report", в распоряжении, в частности, говорится: " Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю :

1. Утвердить следующий новый состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики:

председатель Комиссии

Рамиз Мехтиев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

члены Комиссии

Рамиль Усубов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Фикрет Маммедов - министр юстиции Азербайджанской Республики

Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Фуад Алескеров - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

Аллахшукюр Пашазаде- шейх уль-ислам, председатель Управления мусульман Кавказа

Ахлиман Амирасланов - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой Азербайджанского медицинского университета

Бахтияр Алиев- депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместитель председателя комитета по науке и образованию, заведующий кафедрой Бакинского государственного университета

Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики

Саттар Мохбалыев - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана

Эльмира Ахундова - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, журналист

Малахат Ибрагимгызы - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член Правления Совета печати Азербайджана

Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований «Конституция»

Мехти Мехтиев - председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов

Джамиля Рамазанова - заслуженный учитель Азербайджанской Республики

секретарь Комиссии

Кямаля Исмайлова - заведующая сектором вопросов помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики.

2. Рекомендовать председателю Верховного суда Азербайджанской Республики и Генеральному прокурору Азербайджанской Республики принимать участие в заседаниях Комиссии".