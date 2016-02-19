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    Утвержден новый состав Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана

    Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при президенте АР.

    Как сообщает "Report", в распоряжении, в частности, говорится: " Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю :

    1. Утвердить следующий новый состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики:

    председатель Комиссии

    Рамиз Мехтиев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

    члены Комиссии

    Рамиль Усубов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

    Фикрет Маммедов - министр юстиции Азербайджанской Республики

    Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

    Фуад Алескеров - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

    Аллахшукюр Пашазаде- шейх уль-ислам, председатель Управления мусульман Кавказа

    Ахлиман Амирасланов - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой Азербайджанского медицинского университета

    Бахтияр Алиев- депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместитель председателя комитета по науке и образованию, заведующий кафедрой Бакинского государственного университета

    Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики

    Саттар Мохбалыев - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана

    Эльмира Ахундова - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, журналист

    Малахат Ибрагимгызы - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

    Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

    Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член Правления Совета печати Азербайджана

    Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований «Конституция»

    Мехти Мехтиев - председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов

    Джамиля Рамазанова - заслуженный учитель Азербайджанской Республики

    секретарь Комиссии

    Кямаля Исмайлова - заведующая сектором вопросов помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики.

    2. Рекомендовать председателю Верховного суда Азербайджанской Республики и Генеральному прокурору Азербайджанской Республики принимать участие в заседаниях Комиссии".

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