Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы

Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы.

Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, в составе комиссии имя Рамиз Мехтиев будет заменено на имя Иса Габиббейли, Абульфас Гараев - на Адиль Керимли, Огтай Ширалиев - на Теймур Мусаев, Ибрагим Гулиев - на Ариф Гашимов, Омар Эльдаров - на Натиг Алиев.

Также, пункт "Джейхун Байрамов – министр образования Азербайджанской Республики" будет заменен на пункт "Эмин Амруллаев – министр науки и образования Азербайджанской Республики".

В свою очередь, пункт "Иса Габиббейли – первый вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана" будет заменен на "Ибрагим Гулиев – вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана", а "Натиг Алиев - народный художник" - на "Омар Эльдаров - народный художник".