Утвержден новый состав Административной и Счетной комиссий парламента - СПИСОК

1 февраля, 2016 12:23

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав Административной и Счетной комиссий Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в Административной комиссии парламента будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Мирказым Казымов, Саттар Мохбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде. В состав Счетной комиссии законодательного органа вошли депутаты Фаттах Гейдаров, Гудрат Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Казымлы, Захид Орудж, Садагат Велиева и Михаил Забелин.