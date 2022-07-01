Утвержден новый перечень сырья и материалов, импорт которых освобождается от НДС

Президент Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа президента Азербайджанской Республики от 2 ноября 2017 года №1654 "Об утверждении перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость" и утверждении "Перечня сырь

Президент Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа президента Азербайджанской Республики от 2 ноября 2017 года №1654 "Об утверждении перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость" и утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость".

Как сообщает Report, согласно указу, утвержден новый перечень сырья и материалов, импорт которых освобождется от налога на добавленную стоимость.

С перечнем сырья и материалов, импорт которых освобождается от НДС, можно ознакомиться здесь.