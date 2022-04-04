Утвержден Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией

Утвержден Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы". Как сообщает Report, документ был подписан в целях дальнейшего повышения прозрачности в деят

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы".



Как сообщает Report, документ был подписан в целях дальнейшего повышения прозрачности в деятельности государственных структур, предупреждения случаев, создающих условия для коррупции, дальнейшего усиления подотчетности государственных органов перед общественностью, совершенствования и электронизации услуг, оказываемых государственными структурами населению, а также обеспечения преемственности мер, принимаемых в связи с противодействием коррупции. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram