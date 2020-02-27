Утвержден Национальный план действий по поощрению открытого правительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы".

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения устойчивости принимаемых мер, связанных с дальнейшим расширением применения принципов открытости, прозрачности и отчетности, повышением финансовой прозрачности, увеличением средств обеспечения прав на получение информации, поддержкой институтов гражданского общества и усилением общественного контроля, поощрением открытого правительства.

В распоряжении говорится об утверждении "Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы".

Центральным и местным органам исполнительной власти, а также юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства поручено ежегодно до 30 декабря представлять Кабинету министров Азербайджанской Республики и Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией годовой отчет об исполнении мер, предусмотренных в "Национальном плане действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы" (далее – План действий); утверждать годовые планы работы по исполнению Плана действий и в электронном порядке направлять информацию об этом в Комиссию Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики и рекомендовать Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией регулярно анализировать состояние проделанной работы по выполнению Плана действий и информировать об этом президента Азербайджанской Республики;

Рекомендовать Милли Меджлису, Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Счетной палате, уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики и органам местного самоуправления обеспечить исполнение мер, предусмотренных в Плане действий.

Рекомендовать Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией координировать осуществление мер, предусмотренных в Плане действий; обеспечить регулярное оценивание исполнения Плана действий, принять меры по привлечению к данному процессу институтов гражданского общества; регулярно информировать общественность о проделанной работе в области исполнения Плана действий.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.