Утвержден Наблюдательный совет Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), сообщает Report.
Утвержден Наблюдательный совет Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдингаУтвержден Наблюдательный совет Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), сообщает Report.
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 18:14
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