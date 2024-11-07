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Утвержден Наблюдательный совет Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Утвержден Наблюдательный совет Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), сообщает Report.
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 18:14
Утвержден Наблюдательный совет Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), сообщает Report.

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