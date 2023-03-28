Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу

Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу.

Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Вместе с тем, должен сообщить, что я уже утвердил Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу. На первом этапе в селе Гюлябирд предусматривается размещение 2 400 человек, а в селе Горчу - 1 300 человек. Таким образом, учитывая все эти приведенные мною цифры, каждый может видеть, что в ближайшем будущем – в текущем и следующем годах - мы разместим в Лачыне примерно около 10 тысяч, а может и больше бывших вынужденных переселенцев. Также должен сообщить, что вся инфраструктура города Лачин строится заново – линии водопровода, канализации, электропередач, дороги. Внутренние дороги города Лачын строятся заново. Протяженность внутренних дорог примерно составляет более 50 километров. Привлекает внимание и архитектурный стиль города Лачын. Он станет не только одним из красивейших городов Азербайджана, но и в мировом масштабе. Если учесть, что в Лачыне господствует завораживающая природа - имеются леса, горы, реки, то он будет райским уголком", - заявил глава государства.