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Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу

Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 15:00
Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу

Утвержден Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Вместе с тем, должен сообщить, что я уже утвердил Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу. На первом этапе в селе Гюлябирд предусматривается размещение 2 400 человек, а в селе Горчу - 1 300 человек. Таким образом, учитывая все эти приведенные мною цифры, каждый может видеть, что в ближайшем будущем – в текущем и следующем годах - мы разместим в Лачыне примерно около 10 тысяч, а может и больше бывших вынужденных переселенцев. Также должен сообщить, что вся инфраструктура города Лачин строится заново – линии водопровода, канализации, электропередач, дороги. Внутренние дороги города Лачын строятся заново. Протяженность внутренних дорог примерно составляет более 50 километров. Привлекает внимание и архитектурный стиль города Лачын. Он станет не только одним из красивейших городов Азербайджана, но и в мировом масштабе. Если учесть, что в Лачыне господствует завораживающая природа - имеются леса, горы, реки, то он будет райским уголком", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Master plan of Gulabird and Gorchu villages approved
Версия на азербайджанском языке Laçın rayonunun Güləbird və Qorçu kəndlərinin Baş planı təsdiqlənib

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