Утвержден бюджет Нахчывана на 2016 год

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, на сессии были утверждены государственный бюджет Нахчывана на 2016 год и бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2016 год.

Доходы государственного бюджета Автономной Республики на 2016 год установлены в сумме 69 млн. манатов, расходы - 351 млн. 350 тыс. манатов, выделенные дотации для регулирования доходов и расходов - 282 млн. 350 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 47 млн. 270 тыс. манатов, местные доходы - 21 млн. 730 тыс. манатов, централизованные расходы - 254 млн. 281 тыс. манатов, местные расходы - 97 млн. 69 тыс. манатов).

Доходы в бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2016 год установлены в сумме 52 млн. 966,5 тыс. манатов, расходы - 124 млн. 10 тыс. манатов, выделенные из госфонда дотации для регулирования доходов и расходов - 71 млн. 43,5 тыс. манатов.