Уточнены ежемесячные трудовые зарплаты в новой создаваемой госструктуре - СПИСОК

20 ноября, 2017 13:38

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение об утверждении количественного предела и ежемесячной зарплаты сотрудников Фонда пропаганды духовных ценностей. Как сообщает Report, документ был подписан вице-спикером Ягубом Эйюбовым. Решением количество сотрудников Фонда пропаганды духовных ценностей было утверждено в пределах 15 единиц. Исполнительному директору Фонда пропаганды духовных ценностей назначена зарплата в размере 1150 манатов, заместителю исполнительного директора – 895 манатов, заведующему отделом, главному бухгалтеру – 590 манатов, главному консультанту – 410 манатов, ведущему специалисту – 390 манатов, консультанту – 380 манатов, специалисту по канцелярии и архивации – 200 манатов, водителю – 220 манатов, уборщице – 155 манатов.