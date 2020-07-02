Уточнено правило получения разрешений водителями

Новшество в 8103

Граждане, желающие покинуть соответствующее место жительства на автомобиле, наряду с серией удостоверения личности должны отправлять на 8103 и государственный регистрационный знак транспортного средства.

Как передает Report, после получения положительного ответа гражданин в течение двух часов может находиться вне места проживания.

С сегодняшнего дня за исключением въезда и выезда из Баку на улицах и проспектах ликвидированы полицейские посты. В дальнейшем усиливается контроль за обязательным выполнением гражданами во всех закрытых помещениях города требований карантинного режима, в частности использование медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. Растет количество пеших патрулей на улицах и проспектах, а также внутренних городских кварталах, разрешение или отсутствие такового на передвижение транспортных средств будет уточняться посредством камер видеонаблюдения.

Ранее для устранения случаев злоупотребления были введены ограничения в связи с SMS разрешениями 8103.

Время ответа на SMS разрешение по определенному коду продлено до 15 минут. Гражданин в течение дня может на 2 часа покинуть место жительство только по одному из определенных кодов.