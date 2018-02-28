Уточнено количество детей по группам в специальных дошкольных учебных заведениях

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Кабмин ратифицировал "Государственные стандарты образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями".

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

По решению, количество детей по группам в специальных дошкольных учебных заведениях будут определены, как приведено ниже:

1.Слепые дети до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 6

2.Слабовидящие, с косоглазием и амблиопией до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 6

3.Глухие дети до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 6

4.Слабослышание дети до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 8

5.Дети с неразвитой речью до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 10

6.Заикающиеся дети до 3-7 лет – 10

7.Дети с фонетически неразвитой речью до 3-7 лет – 12

8.Умственно отсталые дети до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 6

9.Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата до 1-3 - 6, до 3-7 лет – 6

10.Дети с тяжелыми недостатками до 3-7 лет – 6

Этот стандарт применяется ко всем специальным дошкольным учебным заведениям независимо от принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы.