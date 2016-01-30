Уточнен новый состав Административной и Счетной комиссий парламента - СПИСОК

30 января, 2016 11:54

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Уточнен новый состав Административной и Счетной комиссий Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в Административной комиссии парламента будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Мирказым Казымов, Саттар Мохбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде. В состав Счетной комиссии законодательного органа вошли депутаты Фаттах Гейдаров, Гудрат Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Казымлы, Захид Орудж, Садагат Велиева и Михаил Забелин. Вопрос утверждения нового состава комиссий внесен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля.