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    Уточнен новый состав Административной и Счетной комиссий парламента - СПИСОК

    Вопрос утверждения нового состава комиссий внесен в повествку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Уточнен новый состав Административной и Счетной комиссий Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в Административной комиссии парламента будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Мирказым Казымов, Саттар Мохбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде. 

    В состав Счетной комиссии законодательного органа вошли депутаты Фаттах Гейдаров, Гудрат Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Казымлы, Захид Орудж, Садагат Велиева и Михаил Забелин. 

    Вопрос утверждения нового состава комиссий внесен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля.

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