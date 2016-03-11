Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 10 марта от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен прием в честь участников IV Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Report, на приеме с участием президента Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой и дочери Лейлы Алиевой присутствовали президенты Болгарии, Албании, Македонии, Монтенегро, Грузии, Боснии и Герцеговины, бывшие главы государств и правительств ряда стран, общественно-политические деятели, сыгравшие важную роль в мировой политике, эксперты и специалисты.

Бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, выступая на приеме, выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву за создание прекрасных условий для обсуждения беспокоящих мир актуальных вопросов и активную поддержку международного диалога. Она отметила, что первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева оказывает поддержку деятельности Международного центра Низами Гянджеви. Вайра Вике-Фрейберга остановилась на значении Форума, проводимого уже в четвертый раз, и выразила надежду на его продолжение.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за добрые слова в адрес нашей страны, вспомнил свои визиты в Латвию, а Вайры Вике-Фрейберги - в Азербайджан в годы ее пребывания у власти. Отметив, что в работе Глобального форума, проводимого уже в четвертый раз, принимают участие представители многих стран, выдающиеся личности, действующие и бывшие руководители стран, люди, сыгравшие и продолжающие играть важную роль в международных отношениях, глава государства подчеркнул, что в настоящее время Международный центр Низами Гянджеви превратился в одну из самых уважаемых международных организаций мира, занимающихся решением вопросов, представляющих глобальное значение. «Нас радует то, что центр носит имя гениального сына Азербайджана Низами Гянджеви. Каждый азербайджанец гордится им», - сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что Центр выполняет важную функцию с точки зрения доведения до людей в различных уголках мира идей Низами. Подчеркнув эффективность проводимых в рамках форума обсуждений, глава государства отметил, что существующие в мире угрозы можно устранить только совместными усилиями.