Устраняется требование о роспуске политических партий, дважды не участвовавших в выборах

В Азербайджане устраняется требование о ликвидации политических партий, которые дважды подряд не участвовали в выборах.

В Азербайджане устраняется требование о ликвидации политических партий, которые дважды подряд не участвовали в выборах.

Как сообщает Report, соответствующая статья не нашла отражения в новой редакции законопроекта "О политических партиях".

В первоначальной версии законопроекта было отмечено, что в случае неучастия политических партой в выборах депутатов Милли Меджлиса, президента Азербайджана или в муниципальных выборах (в форме непосредственного участия зарегистрированного кандидата в выборах) два раза подряд, орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может подать иск в апелляционный суд о ликвидации политической партии.