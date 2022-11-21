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Устраняется требование о роспуске политических партий, дважды не участвовавших в выборах

Устраняется требование о роспуске политических партий, дважды не участвовавших в выборах В Азербайджане устраняется требование о ликвидации политических партий, которые дважды подряд не участвовали в выборах.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 12:16
Устраняется требование о роспуске политических партий, дважды не участвовавших в выборах

В Азербайджане устраняется требование о ликвидации политических партий, которые дважды подряд не участвовали в выборах.

Как сообщает Report, соответствующая статья не нашла отражения в новой редакции законопроекта "О политических партиях".

В первоначальной версии законопроекта было отмечено, что в случае неучастия политических партой в выборах депутатов Милли Меджлиса, президента Азербайджана или в муниципальных выборах (в форме непосредственного участия зарегистрированного кандидата в выборах) два раза подряд, орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может подать иск в апелляционный суд о ликвидации политической партии.

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