Уставный капитал Центрального банка Азербайджана увеличен до 500 млн. манатов

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно поправкам, уставный капитал Центробанка увеличен с 10 млн. до 500 млн. манатов.

Также, согласно документу, в функции Центрального банка были включены составление статистики совокупного внешнего долга страны (государственного и негосударственного) и баланса международных инвестиций, обеспечение обобщения и распространения сведений.