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    Уставный капитал Центрального банка Азербайджана увеличен до 500 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики". 

    Как сообщает Report, согласно поправкам,  уставный капитал Центробанка увеличен с 10 млн. до 500 млн. манатов.

    Также, согласно документу, в функции Центрального банка были включены составление статистики совокупного внешнего долга страны (государственного и негосударственного) и баланса международных инвестиций, обеспечение обобщения и распространения сведений.

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