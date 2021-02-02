Уставный фонд ANAMA определен в размере 100 тысяч манатов

Первоначальный уставный фонд Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) составляет 100 000 манатов.

Первоначальный уставный фонд Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) составляет 100 000 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в уставе агентства, утвержденном указом президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года.

Имущество агентства формируется из уставного фонда, имущества, предоставляемого учредителем, а также средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законодательством.