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Уставный фонд ANAMA определен в размере 100 тысяч манатов

Уставный фонд ANAMA определен в размере 100 тысяч манатов Первоначальный уставный фонд Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) составляет 100 000 манатов.
Внутренняя политика
2 февраля 2021 г. 19:30
Уставный фонд ANAMA определен в размере 100 тысяч манатов

Первоначальный уставный фонд Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) составляет 100 000 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в уставе агентства, утвержденном указом президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года.

Имущество агентства формируется из уставного фонда, имущества, предоставляемого учредителем, а также средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın nizamnamə fondu 100 min manat müəyyənləşdirilib

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