Уставный фонд ANAMA определен в размере 100 тысяч манатов

Первоначальный уставный фонд Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) составляет 100 000 манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в уставе агентства, утвержденном указом президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года.
Имущество агентства формируется из уставного фонда, имущества, предоставляемого учредителем, а также средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законодательством.