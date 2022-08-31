Установлены новые ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими

Установлены новые ежемесячные должностные оклады некоторых работников государственных учреждений, не являющихся госслужащими.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
|
Порядковый №
|
Месячный оклад (в манатах)
|
1.
|
В государственных органах высшей категории
|
370
|
2.
|
В государственных органах первой категории
|
355
|
3.
|
В государственных органах второй и третьей категорий
|
335
|
4.
|
В государственных органах четвертой и пятой категорий
|
315