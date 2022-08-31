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Установлены новые ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими

Установлены новые ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими Установлены новые ежемесячные должностные оклады некоторых работников государственных учреждений, не являющихся госслужащими.
Внутренняя политика
31 августа 2022 г. 17:37
Установлены новые ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими

Установлены новые ежемесячные должностные оклады некоторых работников государственных учреждений, не являющихся госслужащими.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядковый

Месячный оклад (в манатах)

1.

В государственных органах высшей категории

370

2.

В государственных органах первой категории

355

3.

В государственных органах второй и третьей категорий

335

4.

В государственных органах четвертой и пятой категорий

315
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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluqçusu olmayan bəzi işçilərin yeni aylıq vəzifə maaşları müəyyənləşib

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