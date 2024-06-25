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Установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне

Установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне В результате мероприятий, проведенных экспертной группой в составе сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, Объединения судебно-медицинской экспертизы и па
Внутренняя политика
25 июня 2024 г. 20:55
Установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне

В результате мероприятий, проведенных экспертным составом Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, Института археологии и антропологии НАНА, представленным в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, были установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии.

25 июня рабочая группа Государственной комиссии по итогам идентификации организовала встречу с семьями погибших, в ходе которой им была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы о лицах, личности которых были идентифицированы.

В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами проводится работа по организации похорон этих лиц.

Список лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, останки которых идентифицированы:

1. Нагиев Захид Бахыш оглу 01.01.1975

2. Велиев Ибрагим Алашраф оглу 01.06.1924

3. Гурбанов Айдын Асадулла оглу 12.01.1967

4. Аббасов Акиф Ильяс оглу 01.07.1970

5. Керимов Яшар Алекпер оглу 12.04.1967

6. Бахышов Идрис Осман оглу 25.12.1973

7. Расулов Рагим Альяр оглу 19.12.1967

8. Мамишев Шахин Талыш оглу 12.11.1959

9. Пашаев Аладдин Бахлул оглу 08.11.1961

10. Гараев Усубали Сулейман оглу 01.06.1961

11. Шахмурадов Немят Муса оглу 26.12.1962

12. Усубов Закир Кямран оглу 10.12.1964

13. Алиев Муган Гярай оглу 29.11.1958

14. Дадашов Угур Эльдар оглу 02.05.1975

15. Долуханов Рагим Мехкеме оглу 06.12.1958

16. Тагиев Тельман Тевон оглу 20.02.1953

17. Аббасов Сарвар Ильдырым оглу 10.11.1962

18. Мамедов Адалят Шахмар оглу 31.05.1958

19. Мирзоев Мамед Гусейн оглу 05.11.1967

20. Мустафаев Гариб Хасрат оглу 01.07.1962.

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Версия на азербайджанском языке Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş daha 20 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub

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