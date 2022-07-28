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Установлена государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу

Установлена государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу Продолжается работа по реализации Указа Президента Азербайджанской Республики “О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей” от 19 июля 2022 года, принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том
Внутренняя политика
28 июля 2022 г. 12:29
Установлена государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу

Продолжается работа по реализации Указа Президента Азербайджанской Республики “О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей” от 19 июля 2022 года, принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том числе повышения уровня самообеспеченности основными продуктами питания.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, в целях обеспечения исполнения пункта 2.3 указа Кабмином было принято соответствующее распоряжение в связи с повышением уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей, стимулированием деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказанием им государственной поддержки.

Данным распоряжением, с учетом производственных затрат (себестоимости) и возможной прибыли производителя, в соответствии с показателями качества, указанными в Приложении № 1 к “Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда”, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 105 от 7 июля 2009 года, государственная закупочная цена за тонну местной продовольственной пшеницы на 2022 год установлена в размере 580 манатов.

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