Установлена государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу

Продолжается работа по реализации Указа Президента Азербайджанской Республики “О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей” от 19 июля 2022 года, принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том

Продолжается работа по реализации Указа Президента Азербайджанской Республики “О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей” от 19 июля 2022 года, принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том числе повышения уровня самообеспеченности основными продуктами питания.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, в целях обеспечения исполнения пункта 2.3 указа Кабмином было принято соответствующее распоряжение в связи с повышением уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей, стимулированием деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказанием им государственной поддержки.

Данным распоряжением, с учетом производственных затрат (себестоимости) и возможной прибыли производителя, в соответствии с показателями качества, указанными в Приложении № 1 к “Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда”, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 105 от 7 июля 2009 года, государственная закупочная цена за тонну местной продовольственной пшеницы на 2022 год установлена в размере 580 манатов.