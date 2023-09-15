Установлен верхний предел суммы грантов, выделяемых НПО

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов определен следующим образом:
1. По каждой теме в рамках ”Конкурса малых грантов" - 15000 (пятнадцать тысяч) манатов;
2. По каждой теме в рамках ”Конкурса средних грантов" - 30000 (тридцать тысяч) манатов;
3. По каждой теме в рамках ”Конкурса больших грантов" - 50000 (пятьдесят тысяч) манатов;
4. По ”Конкурсу грантов на поездку" - 10000 (десять тысяч) манатов.