Установлен верхний предел суммы грантов, выделяемых НПО

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов определен следующим образом:

1. По каждой теме в рамках ”Конкурса малых грантов" - 15000 (пятнадцать тысяч) манатов;

2. По каждой теме в рамках ”Конкурса средних грантов" - 30000 (тридцать тысяч) манатов;

3. По каждой теме в рамках ”Конкурса больших грантов" - 50000 (пятьдесят тысяч) манатов;

4. По ”Конкурсу грантов на поездку" - 10000 (десять тысяч) манатов.