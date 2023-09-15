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Установлен верхний предел суммы грантов, выделяемых НПО

Установлен верхний предел суммы грантов, выделяемых НПО Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 12:51
Установлен верхний предел суммы грантов, выделяемых НПО

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов определен следующим образом:

1. По каждой теме в рамках ”Конкурса малых грантов" - 15000 (пятнадцать тысяч) манатов;

2. По каждой теме в рамках ”Конкурса средних грантов" - 30000 (тридцать тысяч) манатов;

3. По каждой теме в рамках ”Конкурса больших грантов" - 50000 (пятьдесят тысяч) манатов;

4. По ”Конкурсу грантов на поездку" - 10000 (десять тысяч) манатов.

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