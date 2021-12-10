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Усовершенствуется процедура выдачи разрешений на работу на освобожденных территориях

Усовершенствуется процедура выдачи разрешений на работу на освобожденных территориях 16:50
Внутренняя политика
10 декабря 2021 г. 17:15
Усовершенствуется процедура выдачи разрешений на работу на освобожденных территориях

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на освобожденные от оккупации территории будут привлечены специалисты, обладающие современными знаниями и навыками, а также будет усовершенствована процедура установления квоты на трудовую миграцию и выдачи разрешений на работу.

Кроме того, будут расширены возможности доступа к финансовым ресурсам предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях, и усилена необходимая государственная поддержка в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə iş icazələrinin verilməsi proseduru təkmilləşdiriləcək

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