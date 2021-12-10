Усовершенствуется процедура выдачи разрешений на работу на освобожденных территориях

16:50

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на освобожденные от оккупации территории будут привлечены специалисты, обладающие современными знаниями и навыками, а также будет усовершенствована процедура установления квоты на трудовую миграцию и выдачи разрешений на работу.

Кроме того, будут расширены возможности доступа к финансовым ресурсам предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях, и усилена необходимая государственная поддержка в этом направлении.