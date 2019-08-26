Усиление социальной защиты и охрана здоровья пожилых всегда находятся в центре внимания

26 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста.

Как сообщает Report, сначала Первый вице-президент Мехрибан Алиева поинтересовалась условиями жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, побеседовала с ними.

На встрече с обитателями учреждения пожилые люди выразили удовлетворение вниманием и заботой государства о них, подчеркнули, что созданы все условия для их комфортной жизни. Было отмечено, что среди обитателей учреждения есть творческие люди, представители различных профессий. Проживающие здесь пожилые люди проходят осмотр в различных медицинских учреждениях, для них регулярно организуются концерты, праздничные веселья.

В учреждении социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста, в настоящее время проживают 235 человек.

Азербайджанское государство проявляет особое внимание и заботу о пожилых людях. Наше государство – самый большой их покровитель. В стране принимаются последовательные меры по усилению социальной защиты и охране здоровья пожилых.