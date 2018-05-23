Усилена соцзащита сотрудников дорожной полиции Азербайджана

Баку. 23 мая. Report.az/ Президент Ильхам Алиев внес поправки в указ "О некоторых мерах в области усиления социальной защиты сотрудников дорожно-патрульной службы министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и регулирования дорожного движения".

Как сообщает Report, согласно поправке, 25 % средств, поступающих от выплачиваемых физическими и юридическими лицами штрафов за нарушение положений Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", будут использованы для выплаты надбавки к ежемесячным должностным окладам сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, осуществляющих дорожно-патрульную службу и привлеченных к регулированию дорожного движения.