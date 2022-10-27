Ущерб за повреждение адресных табличек будет возмещаться виновным лицом

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением адресных табличек, будет возмещаться виновным лицом.

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением адресных табличек, будет возмещаться виновным лицом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе ”О внесении изменений в указ ”О порядке ведения адресного реестра и предоставления адресов объектам недвижимого имущества в Азербайджанской Республике”.

В соответствии с другим новым пунктом, с целью определения наличия адресных табличек и контроля за сохранностью существующих местные органы исполнительной власти будут проводить регулярный мониторинг, а при обнаружении случаев уничтожения или повреждения адресных табличек будут информировать об этом в соответствующем порядке.