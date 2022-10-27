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Ущерб за повреждение адресных табличек будет возмещаться виновным лицом

Ущерб за повреждение адресных табличек будет возмещаться виновным лицом Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением адресных табличек, будет возмещаться виновным лицом.
Внутренняя политика
27 октября 2022 г. 15:13
Ущерб за повреждение адресных табличек будет возмещаться виновным лицом

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением адресных табличек, будет возмещаться виновным лицом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе ”О внесении изменений в указ ”О порядке ведения адресного реестра и предоставления адресов объектам недвижимого имущества в Азербайджанской Республике”.

В соответствии с другим новым пунктом, с целью определения наличия адресных табличек и контроля за сохранностью существующих местные органы исполнительной власти будут проводить регулярный мониторинг, а при обнаружении случаев уничтожения или повреждения адресных табличек будут информировать об этом в соответствующем порядке.

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Версия на азербайджанском языке Ünvan lövhələrinin məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə bağlı dəymiş zərəri təqsirli olan şəxslər ödəyəcək

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