Ущерб за повреждение адресных табличек будет возмещаться виновным лицом

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением адресных табличек, будет возмещаться виновным лицом.
Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе ”О внесении изменений в указ ”О порядке ведения адресного реестра и предоставления адресов объектам недвижимого имущества в Азербайджанской Республике”.
В соответствии с другим новым пунктом, с целью определения наличия адресных табличек и контроля за сохранностью существующих местные органы исполнительной власти будут проводить регулярный мониторинг, а при обнаружении случаев уничтожения или повреждения адресных табличек будут информировать об этом в соответствующем порядке.