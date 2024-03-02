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Уроженец Западного Азербайджана: Я своими глазами видел, как армяне поджигали дома азербайджанцев

Уроженец Западного Азербайджана: Я своими глазами видел, как армяне поджигали дома азербайджанцев На Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел очередной выпуск передачи "История жизни" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова.
Внутренняя политика
2 марта 2024 г. 03:53
Уроженец Западного Азербайджана: Я своими глазами видел, как армяне поджигали дома азербайджанцев

На Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел очередной выпуск передачи "История жизни" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова.

Как передает Report, программа под названием "С собой в черной сумке я взял "Манифест молодого человека" и "Избранные произведения" Физули" была посвящена истории жизни уроженца села Ганлы Басаркечарского района Гейчинского махала Ризвана Набиева. В эфире передачи гость поделился своими детскими воспоминаниями.

"Часто мы проводили время на рыбалке на небольших речках, впадающих в озеро Гейча. Помню, что зимой иногда катались на лыжах", - сказал он.

Р.Набиев отметил, что 1948-1953 гг. азербайджанцы были изгнаны из Ганлы, а их пастбища и поля были распределены между соседними селами.

"Название нашего села меняли три раза. В разное время оно называлось Ганлы, Гамышлы и Торфаван. Кресты на нашем албанском кладбище полностью отличались от армянских", - подчеркнул он.

По словам мужчины, его семья была изгнана из Ганлы 3 декабря 1988 года.

"Соответствующие процессы начались еще в феврале 1988 года, летом поставки продовольствия из района в село были приостановлены. Осенью 1988 года Ганлы полностью заблокировали. Поскольку наше село располагалось у дороги Басаркечар - Иреван, там постоянно проходили вооруженные националистические армянские отряды. В конце ноября на Ганлы постоянно стали совершаться налеты. Я своими глазами видел, как армяне поджигали дома наших соотечественников. Мы выехали из села 3 декабря, наша семья в составе шести человек двинулась в путь на небольшом грузовике. В холодный декабрьский день мы переехали в село Саратовка Гедабейского района, оттуда - в Огузский район, а в марте 1989 года поселились в Баку", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “Basarkeçər-İrəvan yolundan millətçi erməni silahlıları keçirdilər”

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