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Уроженцы Кяльбаджара побывали в санатории "Истису"

Уроженцы Кяльбаджара побывали в санатории "Истису" Группа уроженцев Кяльбаджара в рамках поездки на родные земли посетила санаторий "Истису".
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 12:49
Уроженцы Кяльбаджара побывали в санатории Истису

Группа уроженцев Кяльбаджара в рамках поездки на родные земли посетила санаторий "Истису".

Как передает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, от курортного центра сейчас остались только руины.

Уроженец Кяльбаджара Иман Алиев рассказал, что последний раз он был в санатории в 1993 году, когда ему было 30 лет: "Через многие годы я смог вернуться сюда. Армянские вандалы не оставили камня на камне в санатории. Сейчас мне уже за 60 лет, но здесь живут воспоминания о моей молодости".

Поездка кяльбаджарцев в освобожденный от оккупации район организована Союзом парламентских журналистов Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоNatives of Azerbaijan's Kalbajar visit Istisu sanatorium
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər sakini: "İllər sonra ata yurdumu gördüm, çox kövrəldim"

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