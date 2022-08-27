Уроженцы Кяльбаджара побывали в санатории "Истису"

Группа уроженцев Кяльбаджара в рамках поездки на родные земли посетила санаторий "Истису".
Как передает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, от курортного центра сейчас остались только руины.
Уроженец Кяльбаджара Иман Алиев рассказал, что последний раз он был в санатории в 1993 году, когда ему было 30 лет: "Через многие годы я смог вернуться сюда. Армянские вандалы не оставили камня на камне в санатории. Сейчас мне уже за 60 лет, но здесь живут воспоминания о моей молодости".
Поездка кяльбаджарцев в освобожденный от оккупации район организована Союзом парламентских журналистов Азербайджана.