Урхан Алекперов: В Азербайджане национальная программа по использованию ВИЭ принята еще в 2004 году

Начало проведению COP29 в Азербайджане фактически было положено в 2004 году, когда спустя ровно год после избрания Ильхама Алиева президентом была принята национальная программа по использованию возобновляемой энергии.

Начало проведению COP29 в Азербайджане фактически было положено в 2004 году, когда спустя ровно год после избрания Ильхама Алиева президентом была принята национальная программа по использованию возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекберов на конференции "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии", организованной совместно с Исполнительной властью Низаминского района и районной организацией партии "Ени Азербайджан".

Он отметил, что эта программа стала фактором, заложившим основу будущего развития.

"Потому что важнейшее качество лидерства - это дальновидность и планирование в соответствии с перспективами. Правильное управление опирается на эффективное использование возможностей. Азербайджан занимает первое место в мире в этом направлении", - сказал Алекперов.