Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих посетить Азербайджанскую Республику в рамках визита в Катар в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Как сообщает Report, распоряжением установлено, что иностранцы и лица без гражданства, желающие посетить Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с проведением в этой стране в 2022 году Чемпионата мира по футболу и представившие любой из документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 20 ноября по 20 декабря 2022 года.