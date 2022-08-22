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Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу

Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих посетить Азербайджанскую Республику в рамках визита в Катар в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 г
Внутренняя политика
22 августа 2022 г. 18:35
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих посетить Азербайджанскую Республику в рамках визита в Катар в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Как сообщает Report, распоряжением установлено, что иностранцы и лица без гражданства, желающие посетить Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с проведением в этой стране в 2022 году Чемпионата мира по футболу и представившие любой из документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 20 ноября по 20 декабря 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan simplifies visa procedures for foreigners over World Cup 
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022 ilə əlaqədar Qətərə səfər çərçivəsində Azərbaycana gələnlər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

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