Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Формулу-1 иностранцев

Упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с проведением в Баку Формулы-1.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями "Формула-1" могут с 25 августа по 30 сентября 2025 года получить визу в международных аэропортах Азербайджана.

Основанием для выдачи визы может стать один из следующих документов:

аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований "Формула-1", или иной документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

билет, в том числе электронный билет на предстоящие в 2025 году в городе Баку соревнования "Формула-1" или документ, подтверждающий приобретение билета.