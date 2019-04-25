​Управление: В Ичеришехер планируется расширить террасы ресторанов

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" прокомментировало публикации в соцсетях.

Как сообщили Report в управлении, распространенная в последние дни в соцсетях фотография не отражает проводимые на данной момент на территории работы.

Отмечается, что та фотография была сделана в ноябре 2018 года и заметные на ней кирпичи и другие материалы категорически не связаны с Крепостными стенами.

“Сейчас на указанной территории имеются только опоры из легких металлов.

Информация о проведении впритык к Крепостным стенам каких-либо реконструкционных работ не соответствует действительности. Созданные опоры установлены на расстоянии 1,5 метра от памятника.

Имеющиеся на территории рестораны, как отмечалось, работали долгие годы, и целью этого проекта является обновление их внешнего вида, создание более высококачественных, презентабельных строений. В ходе проводимых работ планируется расширение и адаптация к современным требованиям террас ресторанов.

Информация в соцсетях и некоторых сайтах о нанесении ущерба Крепостным стенам необоснованна. Потому что именно управление заповедника в последние годы реставрировало часть Крепостных ворот и провело работы по укреплению их устойчивости. Ичеришехер – живой организм. Здесь проживает около 3 тыс. человек, и жизнь течет по своему руслу. Главное отличие этого очаровательного места от большинства исторических городов именно в том, что оно не изолировано от окружающей среды, наоборот, своей активной жизнью привлекает туда миллионы людей. Наличие на его территории объектов общепита важно и полезно как для осуществления жильцами своей детальности, так и для отдыха иностранных гостей. Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" всегда держит в центре внимания баланс историко-культурных и развлекательных концепций на территории Заповедника и ни при каких обстоятельствах этот баланс не будет нарушен", - говорится в информации.