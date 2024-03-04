Управление "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в заповеднике "Гала" для сохранности памятников

Управление государственного заповедника "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в государственном заповеднике "Гала" в случае возникновения угрозы сохранности расположенных здесь памятников.

Управление государственного заповедника "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в государственном заповеднике "Гала" в случае возникновения угрозы сохранности расположенных здесь памятников.

Как сообщает Report, соответствующее постановление о внесении изменений в "Положение об особом режиме Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее при возникновении угрозы сохранности памятников в заповеднике "Гала" управление поднимало вопрос перед Комиссией по безопасности дорожного движения Кабинета Министров. .

Отныне Управление государственного заповедника "Ичеришехер" уполномочено самостоятельно принимать решение об ограничении или запрете на движение автомобильного транспорта на территории заповедника "Гала".