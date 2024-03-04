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Управление "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в заповеднике "Гала" для сохранности памятников

Управление "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в заповеднике "Гала" для сохранности памятников Управление государственного заповедника "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в государственном заповеднике "Гала" в случае возникновения угрозы сохранности расположенных здесь памятников.
Внутренняя политика
4 марта 2024 г. 11:02
Управление Ичеришехер будет ограничивать движение транспорта в заповеднике Гала для сохранности памятников

Управление государственного заповедника "Ичеришехер" будет ограничивать движение транспорта в государственном заповеднике "Гала" в случае возникновения угрозы сохранности расположенных здесь памятников.

Как сообщает Report, соответствующее постановление о внесении изменений в "Положение об особом режиме Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее при возникновении угрозы сохранности памятников в заповеднике "Гала" управление поднимало вопрос перед Комиссией по безопасности дорожного движения Кабинета Министров. .

Отныне Управление государственного заповедника "Ичеришехер" уполномочено самостоятельно принимать решение об ограничении или запрете на движение автомобильного транспорта на территории заповедника "Гала".

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Версия на азербайджанском языке “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə yeni səlahiyyət verilib

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