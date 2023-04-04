Реорганизовано управление Генпрокуратуры

Управление по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Азербайджана реорганизовано.

Управление по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Азербайджана реорганизовано.

Как сообщает Report, приказом генпрокурора Камрана Алиева в составе управления создан новый отдел организации документооборота. Таким образом, количество отделов в указанном управлении было увеличено до 3.

Начальником вновь созданного отдела назначен Исмаил Агаев.

До этого назначения Исмаил Агаев работал старшим прокурором Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Кроме того, другим соответствующим приказом генпрокурора Гумбатов Эльнур Акиф оглы назначен на должность заместителя начальника Управления организационного и исполнительного контроля - начальника отдела статистики.