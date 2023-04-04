О нас

Реорганизовано управление Генпрокуратуры

Реорганизовано управление Генпрокуратуры Управление по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Азербайджана реорганизовано.
Внутренняя политика
4 апреля 2023 г. 16:37
Реорганизовано управление Генпрокуратуры

Управление по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Азербайджана реорганизовано.

Как сообщает Report, приказом генпрокурора Камрана Алиева в составе управления создан новый отдел организации документооборота. Таким образом, количество отделов в указанном управлении было увеличено до 3.

Начальником вновь созданного отдела назначен Исмаил Агаев.

До этого назначения Исмаил Агаев работал старшим прокурором Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Кроме того, другим соответствующим приказом генпрокурора Гумбатов Эльнур Акиф оглы назначен на должность заместителя начальника Управления организационного и исполнительного контроля - начальника отдела статистики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluğun idarələrindən biri yenidən təşkil olunub, təyinatlar olub

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi