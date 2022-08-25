Уполномоченному органу Алятской СЭЗ выделено 60 гектаров земли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Как передает Report , согласно документу, Уполномоченному органу Алятской СЭЗ на правах единовременного, безвозмездного и постоянного пользования передается расположенный на административной территории Гарадагского района города Баку и определенный как территория Алятской свободной экономической зоны земельный участок площадью 60 гектаров.

Министерству экономики Азербайджана и уполномоченному органу Алятской СЭЗ поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.