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Уполномоченному органу Алятской СЭЗ выделено 60 гектаров земли

Уполномоченному органу Алятской СЭЗ выделено 60 гектаров земли Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.
Внутренняя политика
25 августа 2022 г. 19:04
Уполномоченному органу Алятской СЭЗ выделено 60 гектаров земли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Как передает Report, согласно документу, Уполномоченному органу Алятской СЭЗ на правах единовременного, безвозмездного и постоянного пользования передается расположенный на административной территории Гарадагского района города Баку и определенный как территория Алятской свободной экономической зоны земельный участок площадью 60 гектаров.

Министерству экономики Азербайджана и уполномоченному органу Алятской СЭЗ поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumuna 60 hektar torpaq sahəsi ayrılıb

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