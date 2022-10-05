UN-HABITAT подготовила проектный документ по Азербайджану

Программа Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) подготовила проектный документ по Азербайджану.

Программа Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) подготовила проектный документ по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор программы Маймуна Мохд Шариф 5 октября на приеме у президента Ильхама Алиева в Агдаме.

Исполнительный директор программы выразила восхищение масштабом и скоростью работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, особо подчеркнув, что Азербайджан, применяя современные подходы в области градостроительства, добился таких успехов за короткий период времени.

Она также заявила о готовности UN-HABITAT оказать поддержку Азербайджану в этом процессе.