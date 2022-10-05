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UN-HABITAT подготовила проектный документ по Азербайджану

UN-HABITAT подготовила проектный документ по Азербайджану Программа Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) подготовила проектный документ по Азербайджану.
Внутренняя политика
5 октября 2022 г. 14:40
UN-HABITAT подготовила проектный документ по Азербайджану

Программа Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) подготовила проектный документ по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор программы Маймуна Мохд Шариф 5 октября на приеме у президента Ильхама Алиева в Агдаме.

Исполнительный директор программы выразила восхищение масштабом и скоростью работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, особо подчеркнув, что Азербайджан, применяя современные подходы в области градостроительства, добился таких успехов за короткий период времени.

Она также заявила о готовности UN-HABITAT оказать поддержку Азербайджану в этом процессе.

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Версия на английском языке UN-Habitat prepares draft document on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Məskunlaşma Proqramı Azərbaycan üzrə layihə sənədi hazırlayıb

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